Токеноміка DOGE on Solana (SDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про DOGE on Solana (SDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Офіційний вебсайт: https://sdoge.wtf/ Купити SDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOGE on Solana (SDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOGE on Solana (SDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,27K $ 72,27K $ 72,27K Загальна пропозиція: $ 821,84M $ 821,84M $ 821,84M Циркуляційна пропозиція: $ 821,84M $ 821,84M $ 821,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,27K $ 72,27K $ 72,27K Історичний максимум: $ 0,00674568 $ 0,00674568 $ 0,00674568 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну DOGE on Solana (SDOGE)

Токеноміка DOGE on Solana (SDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOGE on Solana (SDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SDOGE, досліджуйте ціну токена SDOGE в реальному часі!

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