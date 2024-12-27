Сьогоднішня ціна DOGE on Solana (SDOGE)

Поточна ціна DOGE on Solana (SDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 823.06K USD. Ціна SDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGE on Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 770.79K USD

- зміна ціни DOGE on Solana протягом дня — -19.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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