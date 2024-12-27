Ціна DOGE on Solana (SDOGE)
Поточна ціна DOGE on Solana (SDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 823.06K USD. Ціна SDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGE on Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 770.79K USD
- зміна ціни DOGE on Solana протягом дня — -19.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGE on Solana до USD становила $ -0.000202282308467789.
За останні 30 днів зміна ціни DOGE on Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGE on Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGE on Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000202282308467789
|-19.72%
|30 днів
|$ 0
|+5.42%
|60 днів
|$ 0
|-70.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGE on Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.55%
-19.72%
-11.82%
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