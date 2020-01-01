Токеноміка Doge Mascot Shibu (SHIBU) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge Mascot Shibu (SHIBU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge Mascot Shibu (SHIBU) This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Офіційний вебсайт: https://shibuonsol.net/ Купити SHIBU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge Mascot Shibu (SHIBU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge Mascot Shibu (SHIBU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 146,36K $ 146,36K $ 146,36K Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 146,36K $ 146,36K $ 146,36K Історичний максимум: $ 0,01318311 $ 0,01318311 $ 0,01318311 Історичний мінімум: $ 0,00011957 $ 0,00011957 $ 0,00011957 Поточна ціна: $ 0,00014582 $ 0,00014582 $ 0,00014582 Дізнайтеся більше про ціну Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Токеноміка Doge Mascot Shibu (SHIBU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge Mascot Shibu (SHIBU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIBU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIBU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIBU, досліджуйте ціну токена SHIBU в реальному часі!

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