Ціна Doge Mascot Shibu (SHIBU)
Поточна ціна Doge Mascot Shibu (SHIBU) сьогодні становить 0.00117514 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна SHIBU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Mascot Shibu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.25K USD
- зміна ціни Doge Mascot Shibu протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Mascot Shibu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Mascot Shibu до USD становила $ -0.0004990667.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Mascot Shibu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Mascot Shibu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ -0.0004990667
|-42.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge Mascot Shibu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.80%
+0.30%
+20.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.
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