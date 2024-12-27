Сьогоднішня ціна Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Поточна ціна Doge Mascot Shibu (SHIBU) сьогодні становить 0.00117514 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна SHIBU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Mascot Shibu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.25K USD

- зміна ціни Doge Mascot Shibu протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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