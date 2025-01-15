Ціна Doge Marley (MARLEY)
Поточна ціна Doge Marley (MARLEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARLEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Marley:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12 USD
- зміна ціни Doge Marley протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Marley до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Marley до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Marley до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Marley до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.69%
|30 днів
|$ 0
|-18.70%
|60 днів
|$ 0
|-25.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge Marley: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.69%
-11.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love
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