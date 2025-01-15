Ціна DOGE LEGION (DOGE LEGIO)
Поточна ціна DOGE LEGION (DOGE LEGIO) сьогодні становить 0.00724645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGE LEGIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGE LEGION:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.54 USD
- зміна ціни DOGE LEGION протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGE LEGION до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGE LEGION до USD становила $ +0.0000996908.
За останні 60 днів зміна ціни DOGE LEGION до USD становила $ +0.0006654480.
За останні 90 днів зміна ціни DOGE LEGION до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000996908
|+1.38%
|60 днів
|$ +0.0006654480
|+9.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGE LEGION: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doge Legion is not just a digital currency; it’s the gathering point where all Doge communities come together in one voice. Our vision is to unite all meme communities around the iconic Dogecoin, creating an interactive and exclusive platform for Doge Legion members and investors in derivative memes. Our goal is to provide a unique experience where Dogecoin and meme enthusiasts can connect, interact, and be rewarded in innovative ways.
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|1 DOGE LEGIO до AUD
A$0.0116667845
|1 DOGE LEGIO до GBP
￡0.0058696245
|1 DOGE LEGIO до EUR
€0.0070290565
|1 DOGE LEGIO до USD
$0.00724645
|1 DOGE LEGIO до MYR
RM0.032609025
|1 DOGE LEGIO до TRY
₺0.2570315815
|1 DOGE LEGIO до JPY
¥1.1449391
|1 DOGE LEGIO до RUB
₽0.748993072
|1 DOGE LEGIO до INR
₹0.6268903895
|1 DOGE LEGIO до IDR
Rp118.794243288
|1 DOGE LEGIO до PHP
₱0.425511544
|1 DOGE LEGIO до EGP
￡E.0.3655834025
|1 DOGE LEGIO до BRL
R$0.0438410225
|1 DOGE LEGIO до CAD
C$0.0103624235
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৳0.8813857135
|1 DOGE LEGIO до NGN
₦11.2522150955
|1 DOGE LEGIO до UAH
₴0.3065972995
|1 DOGE LEGIO до VES
Bs0.38406185
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Rs2.019585615
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₸3.846270731
|1 DOGE LEGIO до THB
฿0.251306886
|1 DOGE LEGIO до TWD
NT$0.238987921
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Fr0.0065942695
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HK$0.056377381
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