Сьогоднішня ціна Doge Killer (LEASH)

Поточна ціна Doge Killer (LEASH) сьогодні становить 292.63 USD з ринковою капіталізацією $ 31.42M USD. Ціна LEASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Killer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39M USD

- зміна ціни Doge Killer протягом дня — +3.67%

- циркуляційна пропозиція – 107.53K USD

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