Ціна Doge Killer (LEASH)
Поточна ціна Doge Killer (LEASH) сьогодні становить 292.63 USD з ринковою капіталізацією $ 31.42M USD. Ціна LEASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Killer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39M USD
- зміна ціни Doge Killer протягом дня — +3.67%
- циркуляційна пропозиція – 107.53K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Killer до USD становила $ +10.36.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Killer до USD становила $ -6.1482440890.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Killer до USD становила $ +46.8467855440.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Killer до USD становила $ -65.5005939156305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +10.36
|+3.67%
|30 днів
|$ -6.1482440890
|-2.10%
|60 днів
|$ +46.8467855440
|+16.01%
|90 днів
|$ -65.5005939156305
|-18.28%
Останній аналіз цін Doge Killer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.08%
+3.67%
+3.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.
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