Сьогоднішня ціна Doge KaKi (KAKI)

Поточна ціна Doge KaKi (KAKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge KaKi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.67 USD

- зміна ціни Doge KaKi протягом дня — -0.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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