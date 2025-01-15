Ціна Doge KaKi (KAKI)
Поточна ціна Doge KaKi (KAKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge KaKi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.67 USD
- зміна ціни Doge KaKi протягом дня — -0.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KAKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KAKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge KaKi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge KaKi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge KaKi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge KaKi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.64%
|30 днів
|$ 0
|-2.88%
|60 днів
|$ 0
|-4.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge KaKi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.64%
-3.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doge KaKi is a community-driven and fully decentralized crypto token that has taken the meme world by storm. It is the perfect coin for those who want to invest in cryptocurrency and save dogs in need at the same time. With a fast-growing user base, Doge KaKi is quickly becoming the most valuable MEMECOIN in the Hong Kong sector. Unlike other cryptocurrencies, Doge KaKi is hyper-deflationary, meaning that every transaction results in the burning of a certain percentage of coins. This process ensures that the value of Doge KaKi increases over time, making it an ideal investment for long-term holders. Furthermore, Doge KaKi is built on the Binance smart chain, making its blocks 10 times faster than ordinary coins, making transactions fast and efficient. Doge KaKi also has a built-in smart bet system that rewards users with additional coins for every transaction they make. This incentive system encourages more people to hold onto their Doge KaKi coins, making the token even more valuable. With no transaction tax and no locker or tea access, Doge KaKi is the most convenient and cost-effective MEMECOIN available.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KAKI до AUD
A$--
|1 KAKI до GBP
￡--
|1 KAKI до EUR
€--
|1 KAKI до USD
$--
|1 KAKI до MYR
RM--
|1 KAKI до TRY
₺--
|1 KAKI до JPY
¥--
|1 KAKI до RUB
₽--
|1 KAKI до INR
₹--
|1 KAKI до IDR
Rp--
|1 KAKI до PHP
₱--
|1 KAKI до EGP
￡E.--
|1 KAKI до BRL
R$--
|1 KAKI до CAD
C$--
|1 KAKI до BDT
৳--
|1 KAKI до NGN
₦--
|1 KAKI до UAH
₴--
|1 KAKI до VES
Bs--
|1 KAKI до PKR
Rs--
|1 KAKI до KZT
₸--
|1 KAKI до THB
฿--
|1 KAKI до TWD
NT$--
|1 KAKI до CHF
Fr--
|1 KAKI до HKD
HK$--
|1 KAKI до MAD
.د.م--