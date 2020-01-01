Токеноміка Doge Jones Industrial Average (DJI) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge Jones Industrial Average (DJI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge Jones Industrial Average (DJI) The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Офіційний вебсайт: https://dogejonesindustrial.com/ Купити DJI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge Jones Industrial Average (DJI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge Jones Industrial Average (DJI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 143,72K $ 143,72K $ 143,72K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 143,72K $ 143,72K $ 143,72K Історичний максимум: $ 0,01475316 $ 0,01475316 $ 0,01475316 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014326 $ 0,00014326 $ 0,00014326 Дізнайтеся більше про ціну Doge Jones Industrial Average (DJI)

Токеноміка Doge Jones Industrial Average (DJI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge Jones Industrial Average (DJI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DJI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DJI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DJI, досліджуйте ціну токена DJI в реальному часі!

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