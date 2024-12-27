Сьогоднішня ціна Doge Jones Industrial Average (DJI)

Поточна ціна Doge Jones Industrial Average (DJI) сьогодні становить 0.00172735 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна DJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Jones Industrial Average:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93K USD

- зміна ціни Doge Jones Industrial Average протягом дня — -1.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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