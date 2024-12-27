Ціна Doge Jones Industrial Average (DJI)
Поточна ціна Doge Jones Industrial Average (DJI) сьогодні становить 0.00172735 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна DJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Jones Industrial Average:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93K USD
- зміна ціни Doge Jones Industrial Average протягом дня — -1.82%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Jones Industrial Average до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Jones Industrial Average до USD становила $ -0.0009704435.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Jones Industrial Average до USD становила $ +0.0019216844.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Jones Industrial Average до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.82%
|30 днів
|$ -0.0009704435
|-56.18%
|60 днів
|$ +0.0019216844
|+111.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge Jones Industrial Average: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.52%
-1.82%
-11.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.
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