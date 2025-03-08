Сьогоднішня ціна Doge Inu (DINU)

Поточна ціна Doge Inu (DINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.57K USD. Ціна DINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.35 USD

- зміна ціни Doge Inu протягом дня — +4.84%

- циркуляційна пропозиція – 498.16T USD

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