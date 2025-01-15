Сьогоднішня ціна doge in a memes world (DEW)

Поточна ціна doge in a memes world (DEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності doge in a memes world:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.75 USD

- зміна ціни doge in a memes world протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DEW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEW.