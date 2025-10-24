Інформація щодо ціни Doge Head Coin (DHC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,210952 $ 0,210952 $ 0,210952 Мін. за 24 год $ 0,226367 $ 0,226367 $ 0,226367 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,210952$ 0,210952 $ 0,210952 Макс. за 24 год $ 0,226367$ 0,226367 $ 0,226367 Рекордний максимум $ 0,270405$ 0,270405 $ 0,270405 Найнижча ціна $ 0,03381452$ 0,03381452 $ 0,03381452 Зміна ціни (за 1 год) -0,48% Зміна ціни (1 дн.) +6,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,09%

Актуальна ціна Doge Head Coin (DHC) становить $0,224151. За останні 24 години DHC торгувався між мінімумом у $ 0,210952 і максимумом у $ 0,226367, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DHC становить $ 0,270405, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03381452.

Що стосується короткострокових результатів, то DHC змінився на -0,48% за останню годину, +6,26% за 24 години та на +12,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doge Head Coin (DHC)

Ринкова капіталізація $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Циркуляційне постачання 10,02M 10,02M 10,02M Загальна пропозиція 10 023 219,11050142 10 023 219,11050142 10 023 219,11050142

Поточна ринкова капіталізація Doge Head Coin — $ 2,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DHC — 10,02M, зі загальною пропозицією 10023219.11050142. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,25M.