Актуальна ціна Doge Head Coin сьогодні становить 0,224151 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DHC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DHC на MEXC вже зараз.

Ціна Doge Head Coin (DHC)

Актуальна ціна 1 DHC до USD:

$0,224151
$0,224151
+6,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Doge Head Coin (DHC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Doge Head Coin (DHC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,210952
$ 0,210952
Мін. за 24 год
$ 0,226367
$ 0,226367
Макс. за 24 год

$ 0,210952
$ 0,210952

$ 0,226367
$ 0,226367

$ 0,270405
$ 0,270405

$ 0,03381452
$ 0,03381452

-0,48%

+6,26%

+12,09%

+12,09%

Актуальна ціна Doge Head Coin (DHC) становить $0,224151. За останні 24 години DHC торгувався між мінімумом у $ 0,210952 і максимумом у $ 0,226367, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DHC становить $ 0,270405, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03381452.

Що стосується короткострокових результатів, то DHC змінився на -0,48% за останню годину, +6,26% за 24 години та на +12,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doge Head Coin (DHC)

$ 2,25M
$ 2,25M

--
--

$ 2,25M
$ 2,25M

10,02M
10,02M

10 023 219,11050142
10 023 219,11050142

Поточна ринкова капіталізація Doge Head Coin — $ 2,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DHC — 10,02M, зі загальною пропозицією 10023219.11050142. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,25M.

Історія ціни Doge Head Coin (DHC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Head Coin до USD становила $ +0,01319953.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Head Coin до USD становила $ +0,0869461555.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Head Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Head Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01319953+6,26%
30 днів$ +0,0869461555+38,79%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Doge Head Coin (USD)

Скільки коштуватиме Doge Head Coin (DHC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Doge Head Coin (DHC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Doge Head Coin.

Перегляньте прогноз ціни Doge Head Coin вже зараз!

DHC до місцевих валют

Токеноміка Doge Head Coin (DHC)

Розуміння токеноміки Doge Head Coin (DHC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DHC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Doge Head Coin (DHC)

Скільки сьогодні коштує Doge Head Coin (DHC)?
Актуальна ціна DHC у USD становить 0,224151 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DHC до USD?
Поточна ціна DHC до USD — $ 0,224151. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Doge Head Coin?
Ринкова капіталізація DHC — $ 2,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DHC?
Циркуляційна пропозиція DHC — 10,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DHC?
DHC досяг історичної максимальної ціни у 0,270405 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DHC?
Історична мінімальна ціна DHC становила 0,03381452 USD.
Який обсяг торгівлі DHC?
Актуальний обсяг торгівлі DHC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DHC цього року?
DHC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DHC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Doge Head Coin (DHC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.