Токеноміка Doge for President (VOTEDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge for President (VOTEDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge for President (VOTEDOGE) A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. Офіційний вебсайт: https://www.votedoge.com/ Купити VOTEDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge for President (VOTEDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge for President (VOTEDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,37K $ 6,37K $ 6,37K Загальна пропозиція: $ 249,60M $ 249,60M $ 249,60M Циркуляційна пропозиція: $ 249,60M $ 249,60M $ 249,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,37K $ 6,37K $ 6,37K Історичний максимум: $ 0,01065994 $ 0,01065994 $ 0,01065994 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Doge for President (VOTEDOGE)

Токеноміка Doge for President (VOTEDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge for President (VOTEDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VOTEDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VOTEDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VOTEDOGE, досліджуйте ціну токена VOTEDOGE в реальному часі!

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