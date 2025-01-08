Ціна Doge for President (VOTEDOGE)
Поточна ціна Doge for President (VOTEDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.41K USD. Ціна VOTEDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge for President:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.49 USD
- зміна ціни Doge for President протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 249.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge for President до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge for President до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge for President до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge for President до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.19%
|30 днів
|$ 0
|-25.78%
|60 днів
|$ 0
|-48.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge for President: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.19%
+22.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.
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