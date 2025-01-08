Сьогоднішня ціна Doge for President (VOTEDOGE)

Поточна ціна Doge for President (VOTEDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.41K USD. Ціна VOTEDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge for President:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.49 USD

- зміна ціни Doge for President протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 249.60M USD

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