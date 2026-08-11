Сьогоднішня ціна Doge Eat Doge

Поточна ціна Doge Eat Doge (OMNOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMNOM до USD становить $ 0 за OMNOM.

Doge Eat Doge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 403, з циркуляційною пропозицією у 311,00T OMNOM. Протягом останніх 24 годин OMNOM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMNOM змінився на -- за останню годину та на +0,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Doge Eat Doge (OMNOM)

Ринкова капіталізація $ 55,40K$ 55,40K $ 55,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 178,14K$ 178,14K $ 178,14K Циркуляційне постачання 311,00T 311,00T 311,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація Doge Eat Doge — $ 55,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMNOM — 311,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 178,14K.