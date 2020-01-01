Токеноміка Doge Caucus (DOGECAUCUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge Caucus (DOGECAUCUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge Caucus (DOGECAUCUS) The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Офіційний вебсайт: https://www.dogecaucus.io Купити DOGECAUCUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge Caucus (DOGECAUCUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge Caucus (DOGECAUCUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,64K $ 14,64K $ 14,64K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,64K $ 14,64K $ 14,64K Історичний максимум: $ 4,58 $ 4,58 $ 4,58 Історичний мінімум: $ 0,01271748 $ 0,01271748 $ 0,01271748 Поточна ціна: $ 0,01466427 $ 0,01466427 $ 0,01466427 Дізнайтеся більше про ціну Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Токеноміка Doge Caucus (DOGECAUCUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge Caucus (DOGECAUCUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOGECAUCUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOGECAUCUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOGECAUCUS, досліджуйте ціну токена DOGECAUCUS в реальному часі!

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