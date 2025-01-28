Ціна Doge Caucus (DOGECAUCUS)
Поточна ціна Doge Caucus (DOGECAUCUS) сьогодні становить 1.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGECAUCUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Caucus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 429.41K USD
- зміна ціни Doge Caucus протягом дня — +68.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Caucus до USD становила $ +0.746575.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Caucus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Caucus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Caucus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.746575
|+68.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge Caucus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.30%
+68.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
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