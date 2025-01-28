Сьогоднішня ціна Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Поточна ціна Doge Caucus (DOGECAUCUS) сьогодні становить 1.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGECAUCUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Caucus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 429.41K USD

- зміна ціни Doge Caucus протягом дня — +68.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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