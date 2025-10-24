Актуальна ціна Doge Baby сьогодні становить 0,069698 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGE BABY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGE BABY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Doge Baby сьогодні становить 0,069698 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGE BABY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGE BABY на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOGE BABY

Інформація про ціну DOGE BABY

Офіційний вебсайт DOGE BABY

Токеноміка DOGE BABY

Прогноз ціни DOGE BABY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Doge Baby

Ціна Doge Baby (DOGE BABY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGE BABY до USD:

$0,069698
$0,069698$0,069698
-4,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Doge Baby (DOGE BABY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,067732
$ 0,067732$ 0,067732
Мін. за 24 год
$ 0,079584
$ 0,079584$ 0,079584
Макс. за 24 год

$ 0,067732
$ 0,067732$ 0,067732

$ 0,079584
$ 0,079584$ 0,079584

$ 25,64
$ 25,64$ 25,64

$ 0,04427141
$ 0,04427141$ 0,04427141

-0,06%

-4,52%

-95,88%

-95,88%

Актуальна ціна Doge Baby (DOGE BABY) становить $0,069698. За останні 24 години DOGE BABY торгувався між мінімумом у $ 0,067732 і максимумом у $ 0,079584, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGE BABY становить $ 25,64, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04427141.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGE BABY змінився на -0,06% за останню годину, -4,52% за 24 години та на -95,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doge Baby (DOGE BABY)

$ 20,91K
$ 20,91K$ 20,91K

--
----

$ 20,91K
$ 20,91K$ 20,91K

300,00K
300,00K 300,00K

300 000,0
300 000,0 300 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doge Baby — $ 20,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGE BABY — 300,00K, зі загальною пропозицією 300000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,91K.

Історія ціни Doge Baby (DOGE BABY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Baby до USD становила $ -0,00330215134418267.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Baby до USD становила $ -0,0681732238.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Baby до USD становила $ -0,0694706102.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Baby до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00330215134418267-4,52%
30 днів$ -0,0681732238-97,81%
60 днів$ -0,0694706102-99,67%
90 днів$ 0--

Що таке Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Doge Baby (DOGE BABY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Doge Baby (USD)

Скільки коштуватиме Doge Baby (DOGE BABY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Doge Baby (DOGE BABY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Doge Baby.

Перегляньте прогноз ціни Doge Baby вже зараз!

DOGE BABY до місцевих валют

Токеноміка Doge Baby (DOGE BABY)

Розуміння токеноміки Doge Baby (DOGE BABY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGE BABY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Doge Baby (DOGE BABY)

Скільки сьогодні коштує Doge Baby (DOGE BABY)?
Актуальна ціна DOGE BABY у USD становить 0,069698 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGE BABY до USD?
Поточна ціна DOGE BABY до USD — $ 0,069698. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Doge Baby?
Ринкова капіталізація DOGE BABY — $ 20,91K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGE BABY?
Циркуляційна пропозиція DOGE BABY — 300,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGE BABY?
DOGE BABY досяг історичної максимальної ціни у 25,64 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGE BABY?
Історична мінімальна ціна DOGE BABY становила 0,04427141 USD.
Який обсяг торгівлі DOGE BABY?
Актуальний обсяг торгівлі DOGE BABY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGE BABY цього року?
DOGE BABY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGE BABY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Doge Baby (DOGE BABY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.