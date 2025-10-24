Інформація щодо ціни Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,067732 Макс. за 24 год $ 0,079584 Рекордний максимум $ 25,64 Найнижча ціна $ 0,04427141 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) -4,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -95,88%

Актуальна ціна Doge Baby (DOGE BABY) становить $0,069698. За останні 24 години DOGE BABY торгувався між мінімумом у $ 0,067732 і максимумом у $ 0,079584, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGE BABY становить $ 25,64, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04427141.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGE BABY змінився на -0,06% за останню годину, -4,52% за 24 години та на -95,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doge Baby (DOGE BABY)

Ринкова капіталізація $ 20,91K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,91K Циркуляційне постачання 300,00K Загальна пропозиція 300 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doge Baby — $ 20,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGE BABY — 300,00K, зі загальною пропозицією 300000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,91K.