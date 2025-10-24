Актуальна ціна Dogami сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dogami сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGA на MEXC вже зараз.

Ціна Dogami (DOGA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGA до USD:

$0,00050771
$0,00050771$0,00050771
0,00%1D
Графік ціни Dogami (DOGA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Dogami (DOGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,413535
$ 0,413535$ 0,413535

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,06%

+23,06%

+23,06%

Актуальна ціна Dogami (DOGA) становить --. За останні 24 години DOGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGA становить $ 0,413535, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGA змінився на -- за останню годину, -0,06% за 24 години та на +23,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dogami (DOGA)

$ 393,46K
$ 393,46K$ 393,46K

--
----

$ 451,30K
$ 451,30K$ 451,30K

774,97M
774,97M 774,97M

888 888 888,0
888 888 888,0 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Dogami — $ 393,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGA — 774,97M, зі загальною пропозицією 888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 451,30K.

Історія ціни Dogami (DOGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogami до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogami до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogami до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogami до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,06%
30 днів$ 0-12,11%
60 днів$ 0+4,34%
90 днів$ 0--

Що таке Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Dogami (DOGA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Dogami (USD)

Скільки коштуватиме Dogami (DOGA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dogami (DOGA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dogami.

Перегляньте прогноз ціни Dogami вже зараз!

DOGA до місцевих валют

Токеноміка Dogami (DOGA)

Розуміння токеноміки Dogami (DOGA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dogami (DOGA)

Скільки сьогодні коштує Dogami (DOGA)?
Актуальна ціна DOGA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGA до USD?
Поточна ціна DOGA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dogami?
Ринкова капіталізація DOGA — $ 393,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGA?
Циркуляційна пропозиція DOGA — 774,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGA?
DOGA досяг історичної максимальної ціни у 0,413535 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGA?
Історична мінімальна ціна DOGA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOGA?
Актуальний обсяг торгівлі DOGA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGA цього року?
DOGA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Dogami (DOGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

