Інформація щодо ціни Dogami (DOGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,413535$ 0,413535 $ 0,413535 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +23,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +23,06%

Актуальна ціна Dogami (DOGA) становить --. За останні 24 години DOGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGA становить $ 0,413535, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGA змінився на -- за останню годину, -0,06% за 24 години та на +23,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dogami (DOGA)

Ринкова капіталізація $ 393,46K$ 393,46K $ 393,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 451,30K$ 451,30K $ 451,30K Циркуляційне постачання 774,97M 774,97M 774,97M Загальна пропозиція 888 888 888,0 888 888 888,0 888 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація Dogami — $ 393,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGA — 774,97M, зі загальною пропозицією 888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 451,30K.