Сьогоднішня ціна DOGAI (DOGAI)

Поточна ціна DOGAI (DOGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 582.22K USD. Ціна DOGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48K USD

- зміна ціни DOGAI протягом дня — +4.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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