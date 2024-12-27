Ціна DOGAI (DOGAI)
Поточна ціна DOGAI (DOGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 582.22K USD. Ціна DOGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.48K USD
- зміна ціни DOGAI протягом дня — +4.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.17%
|30 днів
|$ 0
|+2.19%
|60 днів
|$ 0
|-93.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+4.17%
-10.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.
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