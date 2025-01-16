Сьогоднішня ціна Dog With Purpose (DOPU)

Поточна ціна Dog With Purpose (DOPU) сьогодні становить 0.00259296 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog With Purpose:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.76K USD

- зміна ціни Dog With Purpose протягом дня — +14.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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