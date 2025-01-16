Ціна Dog With Purpose (DOPU)
Поточна ціна Dog With Purpose (DOPU) сьогодні становить 0.00259296 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog With Purpose:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.76K USD
- зміна ціни Dog With Purpose протягом дня — +14.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog With Purpose до USD становила $ +0.00032188.
За останні 30 днів зміна ціни Dog With Purpose до USD становила $ +0.0005738129.
За останні 60 днів зміна ціни Dog With Purpose до USD становила $ +0.0008980359.
За останні 90 днів зміна ціни Dog With Purpose до USD становила $ +0.0013993427344570496.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032188
|+14.17%
|30 днів
|$ +0.0005738129
|+22.13%
|60 днів
|$ +0.0008980359
|+34.63%
|90 днів
|$ +0.0013993427344570496
|+117.24%
Останній аналіз цін Dog With Purpose: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+14.17%
+20.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOPU, the 'Dog with a Purpose,' your friendly guide in the world of blockchain and peer-to-peer payments. The DOPU token is designed to spread the word about the freedom and potential of digital wallets and decentralized finance. It’s more than just a token; it’s a movement towards financial liber By purchasing DOPU tokens, you’re not just investing; you’re actively participating in a decentralized financial system. We encourage our community to use DOPU tokens as liquidity in decentralized exchanges (DEXs) and engage with the broader DeFi ecosystem. This helps you gain freedom from centralized financial systems and those who control them. Additionally, we advise the DOPU community and token holders to engage with centralized exchanges to list DOPU tokens and add liquidity on both sides of the market. This strategy will help drive broader adoption and increase the user base, enhancing the accessibility and visibility of DOPU tokens in the financial ecosystem. Every trade or transfer of DOPU on a DEX or wallet burns 0.01% of the DOPU involved, directly reducing the total supply instead of paying fees to centralized exchanges or incurring expensive mining fees (unlike Bitcoin). This mechanism continuously decreases the number of DOPU tokens available, potentially increasing the value of the remaining tokens. List DOPU on your favorite DEX and watch the magic happen as each transaction not only saves you fees but also enhances token scarcity, making your DOPU token more valuable over time.
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