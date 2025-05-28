Ціна dog with egg on head (EGG)
Поточна ціна dog with egg on head (EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,73K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dog with egg on head:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни dog with egg on head протягом дня — +2,03%
- циркуляційна пропозиція – 998,60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dog with egg on head до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dog with egg on head до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dog with egg on head до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dog with egg on head до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,03%
|30 днів
|$ 0
|+1,44%
|60 днів
|$ 0
|+5,53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dog with egg on head: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
+2,03%
+0,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
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