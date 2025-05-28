Сьогоднішня ціна dog with egg on head (EGG)

Поточна ціна dog with egg on head (EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,73K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dog with egg on head:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни dog with egg on head протягом дня — +2,03%

- циркуляційна пропозиція – 998,60M USD

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