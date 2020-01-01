Токеноміка dog with apple in mouth (APPLE) Дізнайтеся ключову інформацію про dog with apple in mouth (APPLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація dog with apple in mouth (APPLE) The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Офіційний вебсайт: https://www.appledog.ai/ Купити APPLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни dog with apple in mouth (APPLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена dog with apple in mouth (APPLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 403,66K $ 403,66K $ 403,66K Загальна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Циркуляційна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 403,66K $ 403,66K $ 403,66K Історичний максимум: $ 0,071752 $ 0,071752 $ 0,071752 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00040194 $ 0,00040194 $ 0,00040194 Дізнайтеся більше про ціну dog with apple in mouth (APPLE)

Токеноміка dog with apple in mouth (APPLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки dog with apple in mouth (APPLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APPLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APPLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APPLE, досліджуйте ціну токена APPLE в реальному часі!

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