Сьогоднішня ціна dog with apple in mouth (APPLE)

Поточна ціна dog with apple in mouth (APPLE) сьогодні становить 0.00078297 USD з ринковою капіталізацією $ 780.78K USD. Ціна APPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dog with apple in mouth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.53K USD

- зміна ціни dog with apple in mouth протягом дня — -10.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD

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