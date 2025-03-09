Ціна dog with apple in mouth (APPLE)
Поточна ціна dog with apple in mouth (APPLE) сьогодні становить 0.00078297 USD з ринковою капіталізацією $ 780.78K USD. Ціна APPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dog with apple in mouth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.53K USD
- зміна ціни dog with apple in mouth протягом дня — -10.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dog with apple in mouth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dog with apple in mouth до USD становила $ -0.0005575967.
За останні 60 днів зміна ціни dog with apple in mouth до USD становила $ -0.0007158685.
За останні 90 днів зміна ціни dog with apple in mouth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.91%
|30 днів
|$ -0.0005575967
|-71.21%
|60 днів
|$ -0.0007158685
|-91.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dog with apple in mouth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-10.91%
-32.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!
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