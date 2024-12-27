Ціна Dog Wif Nunchucks (NINJA)
Поточна ціна Dog Wif Nunchucks (NINJA) сьогодні становить 0.00553885 USD з ринковою капіталізацією $ 5.54M USD. Ціна NINJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Wif Nunchucks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.89K USD
- зміна ціни Dog Wif Nunchucks протягом дня — +6.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Wif Nunchucks до USD становила $ +0.00032776.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Wif Nunchucks до USD становила $ -0.0036592606.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Wif Nunchucks до USD становила $ +0.0076450929.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Wif Nunchucks до USD становила $ +0.001478455575632085.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032776
|+6.29%
|30 днів
|$ -0.0036592606
|-66.06%
|60 днів
|$ +0.0076450929
|+138.03%
|90 днів
|$ +0.001478455575632085
|+36.41%
Останній аналіз цін Dog Wif Nunchucks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
+6.29%
-16.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
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