Сьогоднішня ціна Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Поточна ціна Dog Wif Nunchucks (NINJA) сьогодні становить 0.00553885 USD з ринковою капіталізацією $ 5.54M USD. Ціна NINJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog Wif Nunchucks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.89K USD

- зміна ціни Dog Wif Nunchucks протягом дня — +6.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін NINJA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NINJA.