Ціна Dog Walter (NELSOL)
Поточна ціна Dog Walter (NELSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NELSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Walter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.97 USD
- зміна ціни Dog Walter протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Walter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Walter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Walter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Walter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.07%
|30 днів
|$ 0
|-68.02%
|60 днів
|$ 0
|-76.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Walter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.07%
+20.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Community driven token based on sweet internet meme dog Walter.
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