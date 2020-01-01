Токеноміка Dog Stolen From Tesla (LEMON) Дізнайтеся ключову інформацію про Dog Stolen From Tesla (LEMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dog Stolen From Tesla (LEMON) The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Офіційний вебсайт: https://lemon-dog.vercel.app/ Купити LEMON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dog Stolen From Tesla (LEMON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dog Stolen From Tesla (LEMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 251,61K $ 251,61K $ 251,61K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 251,61K $ 251,61K $ 251,61K Історичний максимум: $ 0,00376636 $ 0,00376636 $ 0,00376636 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025252 $ 0,00025252 $ 0,00025252 Дізнайтеся більше про ціну Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Токеноміка Dog Stolen From Tesla (LEMON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dog Stolen From Tesla (LEMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEMON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEMON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEMON, досліджуйте ціну токена LEMON в реальному часі!

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