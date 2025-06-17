Ціна Dog Stolen From Tesla (LEMON)
Поточна ціна Dog Stolen From Tesla (LEMON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337,06K USD. Ціна LEMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Stolen From Tesla:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dog Stolen From Tesla протягом дня — +1,12%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Stolen From Tesla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Stolen From Tesla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Stolen From Tesla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Stolen From Tesla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,12%
|30 днів
|$ 0
|-2,74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Stolen From Tesla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,39%
+1,12%
-16,55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
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