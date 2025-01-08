Сьогоднішня ціна dog spooning cat (SPOON)

Поточна ціна dog spooning cat (SPOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.23K USD. Ціна SPOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dog spooning cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.78 USD

- зміна ціни dog spooning cat протягом дня — -3.78%

- циркуляційна пропозиція – 931.36M USD

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