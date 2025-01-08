Ціна dog spooning cat (SPOON)
Поточна ціна dog spooning cat (SPOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.23K USD. Ціна SPOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dog spooning cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.78 USD
- зміна ціни dog spooning cat протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 931.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dog spooning cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dog spooning cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dog spooning cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dog spooning cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.78%
|30 днів
|$ 0
|-29.20%
|60 днів
|$ 0
|-35.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dog spooning cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.78%
+3.42%
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