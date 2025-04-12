Сьогоднішня ціна Dog shit going nowhere (DOGSHIT2)

Поточна ціна Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.21K USD. Ціна DOGSHIT2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog shit going nowhere:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dog shit going nowhere протягом дня — +3.98%

- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD

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