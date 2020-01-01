Токеноміка Dog Picasso (MONKEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Dog Picasso (MONKEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dog Picasso (MONKEY) $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Офіційний вебсайт: https://monkey-coin.com/ Купити MONKEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dog Picasso (MONKEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dog Picasso (MONKEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,59K $ 9,59K $ 9,59K Загальна пропозиція: $ 992,06M $ 992,06M $ 992,06M Циркуляційна пропозиція: $ 992,06M $ 992,06M $ 992,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,59K $ 9,59K $ 9,59K Історичний максимум: $ 0,00181911 $ 0,00181911 $ 0,00181911 Історичний мінімум: $ 0,0000094 $ 0,0000094 $ 0,0000094 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Dog Picasso (MONKEY)

Токеноміка Dog Picasso (MONKEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dog Picasso (MONKEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONKEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONKEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONKEY, досліджуйте ціну токена MONKEY в реальному часі!

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