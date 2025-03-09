Сьогоднішня ціна Dog Picasso (MONKEY)

Поточна ціна Dog Picasso (MONKEY) сьогодні становить 0.00058464 USD з ринковою капіталізацією $ 594.61K USD. Ціна MONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog Picasso:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.16K USD

- зміна ціни Dog Picasso протягом дня — -4.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

Отримуйте оновлення цін MONKEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MONKEY.