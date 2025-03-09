Ціна Dog Picasso (MONKEY)
Поточна ціна Dog Picasso (MONKEY) сьогодні становить 0.00058464 USD з ринковою капіталізацією $ 594.61K USD. Ціна MONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Picasso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.16K USD
- зміна ціни Dog Picasso протягом дня — -4.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Picasso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Picasso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Picasso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Picasso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Picasso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-4.77%
+74.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation
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