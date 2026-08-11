Яка зараз ціна Dog on Wire?

Живуча ціна Dog on Wire (DOW) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Dog on Wire позиціонується на ринку?

Наразі Dog on Wire займає #5029 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴7508856.73984419840000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу DOW?

Обсяг токенів у обігу DOW становить 981372448.6756984 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Dog on Wire за останню добу?

За останню добу Dog on Wire торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Dog on Wire віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Dog on Wire досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують DOW?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Dog on Wire?

Поточне зміщення ціни на 204.36% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.