Сьогоднішня ціна Dog Of Wisdom (WISDM)

Поточна ціна Dog Of Wisdom (WISDM) сьогодні становить 0.00002578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WISDM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog Of Wisdom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 749.30 USD

- зміна ціни Dog Of Wisdom протягом дня — +10.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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