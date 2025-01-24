Ціна Dog Of Wisdom (WISDM)
Поточна ціна Dog Of Wisdom (WISDM) сьогодні становить 0.00002578 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WISDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Of Wisdom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 749.30 USD
- зміна ціни Dog Of Wisdom протягом дня — +10.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Of Wisdom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Of Wisdom до USD становила $ +0.0000058479.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Of Wisdom до USD становила $ -0.0000122614.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Of Wisdom до USD становила $ -0.00004790660130107069.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.57%
|30 днів
|$ +0.0000058479
|+22.68%
|60 днів
|$ -0.0000122614
|-47.56%
|90 днів
|$ -0.00004790660130107069
|-65.01%
Останній аналіз цін Dog Of Wisdom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+10.57%
+22.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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€0.0000247488
|1 WISDM до USD
$0.00002578
|1 WISDM до MYR
RM0.0001144632
|1 WISDM до TRY
₺0.0009187992
|1 WISDM до JPY
¥0.0040211644
|1 WISDM до RUB
₽0.002578
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₹0.0022281654
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R$0.0001523598
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