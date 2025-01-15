Сьогоднішня ціна Dog Mars (DOGM)

Поточна ціна Dog Mars (DOGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.94K USD. Ціна DOGM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog Mars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD

- зміна ціни Dog Mars протягом дня — +2.03%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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