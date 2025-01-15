Ціна Dog Mars (DOGM)
Поточна ціна Dog Mars (DOGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.94K USD. Ціна DOGM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Mars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD
- зміна ціни Dog Mars протягом дня — +2.03%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Mars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Mars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Mars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Mars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Mars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.08%
+2.03%
-24.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period.
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