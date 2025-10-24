Інформація щодо ціни Dog In Vest (INVEST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0053796$ 0,0053796 $ 0,0053796 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +14,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,07%

Актуальна ціна Dog In Vest (INVEST) становить --. За останні 24 години INVEST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INVEST становить $ 0,0053796, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INVEST змінився на -0,39% за останню годину, +14,59% за 24 години та на -2,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dog In Vest (INVEST)

Ринкова капіталізація $ 48,59K$ 48,59K $ 48,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,59K$ 48,59K $ 48,59K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 832 344,190503 999 832 344,190503 999 832 344,190503

Поточна ринкова капіталізація Dog In Vest — $ 48,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INVEST — 999,83M, зі загальною пропозицією 999832344.190503. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,59K.