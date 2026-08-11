Сьогоднішня ціна Dog In Sock

Поточна ціна Dog In Sock (PUP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUP до USD становить $ 0 за PUP.

Dog In Sock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 467, з циркуляційною пропозицією у 999,99M PUP. Протягом останніх 24 годин PUP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUP змінився на +0,37% за останню годину та на -9,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dog In Sock (PUP)

Ринкова капіталізація $ 58,47K$ 58,47K $ 58,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,47K$ 58,47K $ 58,47K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 987 463,538239 999 987 463,538239 999 987 463,538239

Поточна ринкова капіталізація Dog In Sock — $ 58,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUP — 999,99M, зі загальною пропозицією 999987463.538239. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,47K.