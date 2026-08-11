Яка зараз ринкова ціна Dog In Hood?

Dog In Hood оцінюється в ₴, зі зміною -4.34% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має DIH?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення DIH у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Dog In Hood у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість DIH?

Обігова кількість становить 1000000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Dog In Hood?

Dog In Hood згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як DIH виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad, імпульс DIH залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.