Сьогоднішня ціна Dog in a suit

Поточна ціна Dog in a suit (SUIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 23,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUIT до USD становить $ 0 за SUIT.

Dog in a suit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 59 506, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SUIT. Протягом останніх 24 годин SUIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00211203, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUIT змінився на +5,06% за останню годину та на +14,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dog in a suit (SUIT)

Ринкова капіталізація $ 59,51K$ 59,51K $ 59,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,51K$ 59,51K $ 59,51K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dog in a suit — $ 59,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUIT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,51K.