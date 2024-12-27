Ціна Dog Food Token (OISHII)
Поточна ціна Dog Food Token (OISHII) сьогодні становить 0.01905144 USD з ринковою капіталізацією $ 4.76M USD. Ціна OISHII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Food Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.59 USD
- зміна ціни Dog Food Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 250.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Food Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Food Token до USD становила $ -0.0050532572.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Food Token до USD становила $ -0.0046666635.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Food Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0050532572
|-26.52%
|60 днів
|$ -0.0046666635
|-24.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Food Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+4.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + 10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.
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