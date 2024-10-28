Токеноміка Dog Emoji On Solana (🐕) Дізнайтеся ключову інформацію про Dog Emoji On Solana (🐕), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dog Emoji On Solana (🐕) Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Офіційний вебсайт: https://dogemojicoin.com/ Купити 🐕 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dog Emoji On Solana (🐕) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dog Emoji On Solana (🐕), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 351,05K $ 351,05K $ 351,05K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 351,05K $ 351,05K $ 351,05K Історичний максимум: $ 0,01392429 $ 0,01392429 $ 0,01392429 Історичний мінімум: $ 0,00019082 $ 0,00019082 $ 0,00019082 Поточна ціна: $ 0,00034995 $ 0,00034995 $ 0,00034995 Дізнайтеся більше про ціну Dog Emoji On Solana (🐕)

Токеноміка Dog Emoji On Solana (🐕): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dog Emoji On Solana (🐕) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 🐕, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 🐕, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 🐕, досліджуйте ціну токена 🐕 в реальному часі!

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