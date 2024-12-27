Ціна Dog Emoji On Solana (🐕)
Поточна ціна Dog Emoji On Solana (🐕) сьогодні становить 0.0030552 USD з ринковою капіталізацією $ 3.05M USD. Ціна 🐕 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dog Emoji On Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.18K USD
- зміна ціни Dog Emoji On Solana протягом дня — -2.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dog Emoji On Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dog Emoji On Solana до USD становила $ +0.0030433675.
За останні 60 днів зміна ціни Dog Emoji On Solana до USD становила $ +0.0001728681.
За останні 90 днів зміна ціни Dog Emoji On Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.65%
|30 днів
|$ +0.0030433675
|+99.61%
|60 днів
|$ +0.0001728681
|+5.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dog Emoji On Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-2.65%
-33.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.
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