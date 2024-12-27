Сьогоднішня ціна Dog Emoji On Solana (🐕)

Поточна ціна Dog Emoji On Solana (🐕) сьогодні становить 0.0030552 USD з ринковою капіталізацією $ 3.05M USD. Ціна 🐕 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dog Emoji On Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.18K USD

- зміна ціни Dog Emoji On Solana протягом дня — -2.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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