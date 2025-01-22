Ціна Doeg Wif Rerart (DOEG)
Поточна ціна Doeg Wif Rerart (DOEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doeg Wif Rerart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.31 USD
- зміна ціни Doeg Wif Rerart протягом дня — +6.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doeg Wif Rerart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doeg Wif Rerart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doeg Wif Rerart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doeg Wif Rerart до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.25%
|30 днів
|$ 0
|+17.54%
|60 днів
|$ 0
|-55.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doeg Wif Rerart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.21%
+6.25%
+31.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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