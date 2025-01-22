Ціна DocuChain (DCCT)
Поточна ціна DocuChain (DCCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DocuChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09K USD
- зміна ціни DocuChain протягом дня — +3.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DocuChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DocuChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DocuChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DocuChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.08%
|30 днів
|$ 0
|-47.77%
|60 днів
|$ 0
|-32.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DocuChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+3.08%
+32.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DocuChain project aims to establish a protocol and a platform that encompasses blockchain-based e-document/contract creation, sending, and authentication that have advanced from existing e-document/contract services in line with this trend.
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