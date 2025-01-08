Ціна DoctorX (DRX)
Поточна ціна DoctorX (DRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна DRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DoctorX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.44K USD
- зміна ціни DoctorX протягом дня — -9.97%
- циркуляційна пропозиція – 203.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DoctorX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DoctorX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DoctorX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DoctorX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DoctorX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-9.97%
-26.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DoctorX is a meme-powered digital ecosystem built on the MultiversX blockchain, designed to combine humor, gamification, and utility. The $DRX token fuels the platform, enabling activities such as meme betting, decentralized gaming, and rewards within partner platforms. Its purpose is to provide users with a seamless and engaging way to earn, interact, and transact in a dynamic Web3 environment. Bringing more people on to the blockchain and growing organically.
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