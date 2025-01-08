Сьогоднішня ціна DoctorX (DRX)

Поточна ціна DoctorX (DRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.11M USD. Ціна DRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DoctorX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.44K USD

- зміна ціни DoctorX протягом дня — -9.97%

- циркуляційна пропозиція – 203.12B USD

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