Інформація щодо ціни Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00232529$ 0,00232529 $ 0,00232529 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,41% Зміна ціни (1 дн.) -3,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,99%

Актуальна ціна Doctor Mutant (DRMUTANT) становить --. За останні 24 години DRMUTANT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRMUTANT становить $ 0,00232529, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRMUTANT змінився на +0,41% за останню годину, -3,35% за 24 години та на -3,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doctor Mutant (DRMUTANT)

Ринкова капіталізація $ 48,11K$ 48,11K $ 48,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,11K$ 48,11K $ 48,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doctor Mutant — $ 48,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRMUTANT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,11K.