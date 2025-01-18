Ціна Doctor Lui (LUI)
Поточна ціна Doctor Lui (LUI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 433.96K USD. Ціна LUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doctor Lui:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.38K USD
- зміна ціни Doctor Lui протягом дня — +4.27%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doctor Lui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doctor Lui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doctor Lui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doctor Lui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doctor Lui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.83%
+4.27%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Doctor Has Arrived on Sui! Heres the prescription for crypto: $Lui Bringing a healthy dose of fun and profit to the Sui network! $LUI is the doctor of the Sui ecosystem and the go-to meme token for those seeking innovation with a health-themed twist. $SUI + Health + Meme = $LUI. If you’re ready to dive into a unique and promising project with early-stage potential, $LUI is the healer your portfolio needs and the symbol of vitality in the Sui blockchain!
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