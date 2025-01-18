Сьогоднішня ціна Doctor Lui (LUI)

Поточна ціна Doctor Lui (LUI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 433.96K USD. Ціна LUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doctor Lui:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.38K USD

- зміна ціни Doctor Lui протягом дня — +4.27%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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