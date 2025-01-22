Ціна Doctor Evil (EVIL)
Поточна ціна Doctor Evil (EVIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EVIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doctor Evil:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 270.64 USD
- зміна ціни Doctor Evil протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doctor Evil до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doctor Evil до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doctor Evil до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doctor Evil до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.55%
|60 днів
|$ 0
|+20.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doctor Evil: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About Doctor Evil Crypto: Doctor Evil Crypto is a revolutionary meme token aiming to redefine interactions within decentralized ecosystems. The project combines playful mischief with advanced technology to offer a unique and entertaining cryptocurrency experience. Unlike conventional tokens, Doctor Evil positions itself as an inventive force that keeps the competition in the decentralized finance (DeFi) sector alert. What is the project about? Doctor Evil Crypto seeks to inject a degree of playfulness into the financial landscape by merging the concept of memes with cryptocurrency. The token intends to empower users to embrace their mischievous side and engage in an exciting adventure within the dark side of DeFi. What makes your project unique? Doctor Evil Crypto distinguishes itself through its fusion of fun and cutting-edge technology. The token is designed for those who wish to break away from the mundane and explore a thrilling cryptocurrency experience. It's not just a token; it's a movement to disrupt the meme economy and add a dash of mischief to finance. History of your project: Doctor Evil Crypto is a fairly new project; more detailed historical information isn’t provided. What’s next for your project? Doctor Evil has several plans including the launch of super rare DOCTOR EVIL NFTs, an augmented reality game, single-sided staking for loyal holders, a decentralized exchange (EVIL DEX) with low swap fees, and an optimized over-the-counter (OTC) desk for private trades. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) Doctor Evil tokens can be used to participate in exclusive NFT launches, play augmented reality games, engage in single-sided staking to earn passive rewards, trade on the EVIL DEX with low fees, and conduct private trades through an optimized OTC desk.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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