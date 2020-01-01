Токеноміка Doctor AI (DOCTOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Doctor AI (DOCTOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doctor AI (DOCTOR) DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike. Офіційний вебсайт: https://doctorai.ink/ Купити DOCTOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doctor AI (DOCTOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doctor AI (DOCTOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Загальна пропозиція: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Циркуляційна пропозиція: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (повністю розведена вартість): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Doctor AI (DOCTOR)

Токеноміка Doctor AI (DOCTOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doctor AI (DOCTOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOCTOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOCTOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOCTOR, досліджуйте ціну токена DOCTOR в реальному часі!

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